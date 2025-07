Publicat per Blanca Castellví Encamp Creat: Actualitzat:

FEDA unirà les xarxes ecoterm entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany com a “compromís d’una transició energètica sostenible”, segons el gerent de l’empresa, Alberto Manzano. Així “s’ajudarà a duplicar l’energia distribuïda per les xarxes ecoterm entre les dues parròquies”, va afegir Manzano. S’aconseguirà un sistema centralitzat amb una sola font d’energia que s’escalfa amb aigua i que funcionarà 24 hores al dia els 365 dies de l’any. Per ara, un 7% de la producció global del país passa per les xarxes energètiques.

Els pilars del projecte són l’augment de producció elèctrica nacional i la reducció de les emissions de diòxid de carboni. “El projecte és clau en l’assoliment dels objectius establerts en la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic”, va afirmar el director d’Energia i Transports del Govern, Carles Miquel, destacant que fins al 2024 s’han reduït 11.300 tones de CO2 amb les xarxes de tot el país. Miquel va fer una crida a “contribuir en la sostenibilitat i animar els clients que puguin disposar del servei a fer-ne ús”. El cost de les obres és de 2.150.000 euros, 1,7 milions per al primer tram i 450.000 per al segon.

Afectacions viàries

Les obres es dividiran en dos sectors, un des del final del carrer Prat de la Creu, a Andorra la Vella, fins a l’avinguda Esteve Albert, a Escaldes-Engordany. Els treballs s’iniciaran al maig, fins a final de setembre, des del Prat de la Creu fins al pont de París; el tram d’Esteve Albert es farà durant el juliol, per no afectar les escoles, i d’octubre a desembre es realitzaran les obres des del pont de París fins a l’altura de la Dama de Gel, que es treballarà en el carril inferior. Al carrer de la Unió, els treballs es dividiran en la zona entre les avingudes Meritxell i Carlemany, que tindrà lloc des del 22 d’abril fins al maig, i al juny seguirà fins al carrer de na Maria Pla.

FEDA treballarà amb el departament de Mobilitat i els dos comuns afectats per “limitar l’afectació diària ciutadana”, segons Manzano. Sempre que es talli un carril se’n mantindrà almenys un d’obert en el mateix sentit. Des de FEDA s’implantarà un pla de comunicació per mantenir els residents informats d’afectacions. Caldrà restringir la circulació de vehicles de més de 3,5 tones en direcció el Km 0 cap al carrer Unió i la vorera del costat d’Andorra la Vella s’haurà de fer més estreta per mantenir dos carrils de circulació, que també seran més estrets de l’habitual.