Un temporer argentí va haver de ser traslladat a l'hospital Sant Pau de Barcelona després de patir una caiguda quan tornava esquiant de la feina diumenge, al voltant de les 16.15 hores, al sector encampadà de Grau Roig. El noi, Martín Sánchez, conegut com 'Tincho', de 25 anys, treballa en un restaurant de les pistes i marxava de la feina quan va tenir lloc l'accident. Els pisters van socórrer al jove, segons ha informat Grandvalira. El president de l'associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha explicat que "el noi està extremadament greu", perquè a conseqüència de l'accident va patit fortes lesions al tòrax i al fetge, trencant-se una costella, ha assenyalat Ponce. A hores d'ara encara es desconeixen les causes de l'accident, i si el jove anava sol o acompanyat. "A l'hospital Nostra Senyora Meritxell li van fer una primera cirurgia, però veient que no millorava, van decidir traslladar-lo a Barcelona" apunta Ponce.

El president del col·lectiu ha explicat en una publicació a les xarxes socials que el jove es troba en coma i avui mateix ha estat sotmès a una nova cirurgia al centre mèdic català. "L'operació ha sortit bé. Li han tret el 40% del fetge i la vesícula" ha esmentat Ponce, tot destacant que Saetde, l'empresa per a la qual treballava el jove, "està fent una feina molt bona", i s'ha encarregat del viatge de la mare del jove accidentat des l'Argentina fins a Barcelona.

Marcelo Ponce ha subratllat que l'estat de salut de 'Tincho' "és crític" i ha demanat "tota la força, ànims i pregàries" per al treballador.