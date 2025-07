Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha renovat el suport a la tenista Vicky Jiménez, amb un nou conveni anual que preveu atorgar a la federació 150.000 euros, el qual inclou l'import de la beca del programa ARA. El text, que serà rubricat a tres bandes entre el ministeri, l'esportista i la federació de tenis, té una validesa d'un any, segons ha informat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.

L’objectiu de l’ajuda econòmica és dotar l’esportista de l’import corresponent, en reconeixement de la seva aportació a la societat andorrana i com a “ambaixadora” d’Andorra, ha explicat Casal, tot apuntant que l'objectiu també és que la tenista pugui consolidar l'estatus de jugadora professional dins del circuit mundial de tenis femení. Govern també pretén que el conveni serveixi per ajudar-la amb les despeses generades per les necessitats de la seva preparació en els conceptes en què la federació no disposi d’ajudes econòmiques.