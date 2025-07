Els treballs al premi Àlex Lliteras es podran presentar a partir del 9 d'abril

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els treballs a la cinquena edició del premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu es podran presentar a partir del 9 d'abril i fins al 8 d'agost a les 15 hores. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa del consell de ministres. El premi, organitzat per Govern i amb la col·laboració del Diari, RTVA i el Bàsquet Club Andorra, està dotat amb 5.000 euros, dels quals 4.000 són pel treball guanyador i 1.000 euros per l'accèssit.

Les bases es publicaran al BOPA dimecres vinent, on s'explica que es poden presentar treballs escrits en català i publicats en premsa, ràdio, televisió i internet, difosos durant l'any 2024 i fins al 30 de juny d'aquest any. Casal ha esmentat que es poden presentar reportatges de premsa, ràdio, televisió o difosos per internet. Pel que fa a la premsa, cal presentar un original de la publicació en format PDF, quant a ràdio i televisió, els treballs s’han d’enviar en qualsevol format digital a l’adreça electrònica facilitada, acompanyats d’un certificat signat per la direcció del mitjà corresponent.

La renovació de l'Auditori Nacional es completarà a l'estiu

La segona fase de renovació de les instal·lacions de l'Auditori Nacional, a Ordino, es durà a terme a l'estiu, un cop es completi la primera etapa dels treballs. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha anunciat que Govern ha acordat avui la licitació d'aquesta segona fase, on els treballs consistiran en la rehabilitació dels accessos exteriors i de les baranes, així com millores a l'escenari i als camerinos. També es preveu la millora de protecció contra els incendis, amb la formació d'una escala de sortida d'emergència a l'exterior o la ignifugació de diferents elements. A més, s’inclourà la instal·lació d’un sistema de producció de calefacció i refrigeració per aerotèrmia, i es faran treballs generals de pintura, ha explicat Casal.

La primera fase de les obres va començar el març i es preveu que s'acabi al juny, on s'estan duent a terme els canvis del sistema de subministrament elèctric, l'automatització del sistema d'obertura i tancament de les cortines o la instal·lació de pilones per restringir l'estacionament de vehicles al carreró d'accés a l'Auditori.