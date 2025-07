Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha fet pública al BOPA d'aquest dimecres la taula dels imports de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració per al 2025, que s'ha aprovat amb la variació de l'índex general de preus de consum (IPC) de l'any 2024 per a Andorra, que ha estat del 2,6%.

Dietes per nit d'hotel

Segons s'informa al BOPA s'estableixen diferents taxes pel que fa a les dietes, diferenciant-les entre les de formació i les de serveis i segons la zona de desplaçament i el concepte. El màxim preu s'estableix en 164,61 euros en concepte d'hotel per a les dietes per serveis, a la zona A, que són capitals del món i ciutats seus d'organismes internacionals on estigui representada Andorra. En canvi, a la zona D, ciutats de l'estat espanyol amb menys de 600.000 habitants, l'import per al mateix concepte és de 119,72 euros. A l'esmorzar sense allotjament s'aplica la mateixa taxa de 6,98 euros a totes les zones, així com a l'esmorzar amb allotjament, amb un import de 14,89 euros. El quilometratge i el telèfon per nit passada a l'exterior segueixen el mateix model, amb la mateixa taxa a totes les zones de 0,39 euros i 4,62 euros, respectivament.

Dietes per sopar

Pel que fa al sopar, la dieta de la zona C, que fa referència a ciutats de qualsevol estat del món amb menys de 600.000 habitants, excepte Espanya, és de 32,69 euros, mentre que a la zona B - altres ciutats de qualsevol estat del món amb més de 600.000 habitants- és de 35,67 euros.