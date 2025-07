Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Universitat d'Andorra (UdA) ha organitzat, entre el 17 de juny i el 2 de juliol, una nova edició de l'Aula d'Estiu, dirigida a la comunitat universitària, però oberta al públic en general. Enguany la iniciativa compta amb sis formacions d'entre 3 i 4,5 hores, que aborden temes com la salut planetària, l'oratòria, la cultura berber, el món de l'empresa o la intel·ligència artificial.

L'Aula d'Estiu 2025 encetarà la programació el 17 de juny amb un taller per conèixer la cultura berber i aprendre a cuinar un cuscús tradicional. La formació, amb una durada de 4 hores, anirà a càrrec de la professora de l'UdA d'origen marroquí, Nadia Azzouz.

'TED-n'adones?, els secrets de l'oratòria moderna', serà la segona proposta, prevista pel 18 de juny. La formació la impartirà el professor Miquel Àngel Violan, que ha identificat 135 factors per comunicar amb eficàcia i ha creat el concepte d'intel·ligència discursiva.

El 25 de juny serà el torn d'un seminari pràctic per aprendre les tècniques de negociació utilitzades pel Fons Monetari Internacional en situacions d'alt risc, adaptades al món empresarial. Aquesta formació anirà a càrrec dels consultors David Andrés i Pablo Roca.

La quarta formació programada abordarà la intel·ligència artificial. L'objectiu és proporcionar una comprensió integral de la IA i els models de llenguatge de gran escala, així com les seves aplicacions pràctiques en l'àmbit universitari. El taller l'impartirà l'enginyer informàtic i professor Josep Maria Ganyet.

L'1 de juliol hi haurà una formació per aprofundir en el significat de la diversitat, l'equitat i la inclusió (DEI), en l'aplicació a les empreses, a càrrec d'Eduard Carrera. Per finalitzar, el 2 de juliol s'impartirà un curs que abordarà la salut planetària, amb qüestions com les ciutats saludables, l'ecoinnovació, entre d'altres. L'impartiran els professors de l'UdA, Adrià Archilla i Gemma Ribera.