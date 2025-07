Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La campanya de l’IRPF, que va arrencar ahir i s’allargarà fins al 30 de setembre, preveu arribar a uns 500 obligats tributaris més i a una recaptació de 26,2 milions d’euros. Aquest any es preveu que la recaptació total per aquest impost arribi als 68 milions, vuit més que el 2024. Després de deu campanyes, el director del departament de Tributs i de Fronteres, Carles Ferreira, va destacar que és un impost “que ja s’ha integrat plenament a les nostres obligacions”.

S’espera que siguin un total de 25.000 els obligats tributaris que facin la declaració de l’IRPF. Ferreira va detallar que normalment “es concentra bona part en el darrer mes” i així és habitual que al setembre arribin el 60% dels tràmits. S’espera que se segueixi el ritme de l’any passat, o fins i tot que sigui millor, quan un 85% de les declaracions es van fer de manera telemàtica. Ferreira també va reivindicar que quant a les devolucions s’hi ha estat treballant i ara es fan “de forma més àgil i més ràpida”.

Ferreira va detallar que “s’han emès més de 53.000 propostes de liquidació per a aquells que obtenen rendes del treball”, i va recordar que hi ha diferents canals d’assistència per als ciutadans. Així, hi ha assistències individuals de les quals es preveu fer-ne unes mil. A més, es manté l’assistència telefònica i a la web s’ha editat una nova guia de l’IRPF en la qual “s’incorporen les modificacions legislatives a conseqüència de la Llei 5/2023”, que preveu com a principals novetats les deduccions per mecenatge, patrocini o esponsorització i projectes que fomenten la digitalització, segons va reiterar Ferreira.

Respecte a l’import que es preveu recaptar, els 68 milions d’euros en total, Ferreira va valorar que es deu a un increment de les rendes, amb caràcter general, tant de l’estalvi com de la base de tributació general. I després de deu anys de campanyes, i qüestionat sobre el fet que potser caldria augmentar la base de tributació, tenint en compte que els 24.000 euros exempts d’ara no són els mateixos que deu anys enrere i l’increment dels salaris, la qual cosa fa que cada vegada sigui més la gent que ha de pagar, el responsable de Tributs va manifestar que “en tot cas, la decisió d’augmentar aquest mínim no correspon al departament, però sí que considerem que continuem tenint, si ho comparem amb els sistemes tributaris del nostre entorn, un exempt bastant elevat”.