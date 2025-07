Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El conseller general del Partit Socialdemòcrata Pere Baró va entrar una bateria de preguntes escrites al ministeri d’Afers Socials, en què sol·licita saber per què no es disposa d’un protocol de seguretat contra les agressions. Baró també va preguntar per què no hi ha un cap d’àrea al servei d’atenció primària i si està previst cobrir aquesta plaça.