Acord amb Google per a la digitalització del Principat

El Govern, a través d’Andorra Digital, va signar ahir un acord de col·laboració amb Google Cloud que permetrà la modernització del país en aspectes com la ciberseguretat, la intel·ligència artificial o l’emmagatzematge d’informació al núvol. Així ho va anunciar el secretari d’Estat de Transformació Digital, Marc Rossell, en companyia de la cap de relacions governamentals i polítiques públiques de Google Cloud Ibèria, María Álvarez.

Tal com va apuntar Álvarez, això es farà a través de tres eixos principals d’actuació. El primer fa referència a la formació, ja que Google posarà a disposició de tècnics i ciutadania tot un seguit de cursos per a la capacitació digital; el segon parla de portar a terme “projectes pilot basats en la intel·ligència artificial generativa” per a “la millora dels serveis públics” i, en tercer lloc, la multinacional analitzarà amb el Govern “les possibilitats d’implementació d’un núvol sobirà”.