Andorra tindrà una representant en el famós programa de cuina Masterchef. La resident Elena Gorordo, originària de Guipúscoa, va aconseguir entrar al programa després de presentar-se en sis ocasions al talent culinari, obtenint quatre culleres de fusta. "Fa molt de temps que espero aquesta oportunitat", va assegurar quan va obtenir el davantal blanc que la convertia en nova concursant de la 13a edició de Masterchef.

Va estudiar Belles Arts, però va acabar sent hostessa de vol durant 15 anys i actualment treballa com a relacions públiques d'un hotel de cinc estrelles al Principat. Tot i estar "feliç al país", diu que li sap a poc i que veu el seu futur dins de la gastronomia. La mort de la seva germana la va marcar i la discapacitat del seu germà, amb espina bífida l'ha fet perseguir el somni d'entrar al programa: "Estic aquí per ell, per donar-li tot. Faré tot el possible per estar amb ell sempre".