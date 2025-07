Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Consell Andorrà d'Estadística, presidit per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha analitzat els resultats del procés consultiu realitzat a 181 persones representant del sistema estadístic andorrà. L'enquesta ha servit per avaluar l'estadística oficial del Principat, i algunes variables, i per recollir la proposta de noves activitats estadístiques, que serviran de base per la redacció de l'avantprojecte de llei del Pla Estadístic 2026-2029.

Segons ha informat Govern a través d'un comunicat, s'han recollit un total de 114 respostes, amb un total de 98 propostes, de les quals, 44 ha estan contemplades al Pla actual, i 42 són noves. D'aquestes s'ha proposat incloure un total de 12 noves activitats al Pla Estadístic 2026-2029. El Departament d'Estadística ja està treballant en la redacció de l'avantprojecte de Llei que està previst que es presenti al Consell General a mitjan juny.