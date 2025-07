MoraBanc activa el sistema de pagament Bizum Ecommerce

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

MoraBanc fa un pas més en la innovació i la millora del procés de compra en línia i és el primer banc d’Andorra que activa l’opció de comprar sense targeta de crèdit amb Bizum Ecommerce. Aquesta nova funcionalitat amplia els canals que els comerços poden oferir a la seva clientela per fer els pagaments de les seves compres, en aquest cas amb Bizum fent servir el seu número de telèfon. El sistema permet pagaments més fàcils i ràpids, i el comerç no té cap limitació en els imports que pot cobrar, ni diari ni mensual. Per disposar d’aquesta opció cal tenir un TPV Virtual MoraBanc i sol·licitar-la a la seva oficina o al seu gestor, sense cap cost addicional.

D’altra banda, Bizum ha anunciat l’inici de la implementació de la interconnexió amb Bancomat i MB Way, que permetrà als usuaris d’Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal enviar i rebre diners instantàniament a través del seu mòbil.