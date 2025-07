Publicat per Redacció Olhão Creat: Actualitzat:

La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va destacar ahir “el vessant més humà i menys novel·lesc” de Borís Skossyrev durant una jornada celebrada a Olhão, a la regió portuguesa de l’Algarve. L’acte, organitzat per l’Associació per a la Valorització del Patrimoni Cultural i Ambiental d’Olhão, amb el suport de l’ajuntament de la ciutat, va abordar amb rigor la vida del personatge, que el 1935 es va establir a la ciutat després de ser expulsat d’Espanya.

Bonell va subratllar el paper de la cultura com a eina de diàleg: “La història esdevé un pont cap al futur i serveix per establir noves portes per a possibles col·laboracions entre territoris.” Durant la jornada també es va projectar el documental de Jorge Cebrián, produït per Qucut. “Gràcies a la feina d’experts podem acostar-nos a un Borís Skossyrev més humà, però encara més espectacular”, va concloure la ministra.