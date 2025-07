Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, ha visitat Andorra per participar a una jornada sobre el model de contractacions en origen d'Espanya, organitzada per l'Ambaixada d'Espanya, on s'ha celebrat l'acte. L'ambaixador espanyol al Principat, Carlos Pérez-Desoy, i Crespín, han obert la jornada, on han participat representants institucionals del país en matèria d'economia, justícia i interior, així com quaranta responsables d'associacions empresarials andorranes, gestories i advocats interessats a conèixer la legislació vigent a Espanya.

"Donem resposta a una demanda que havien fet les autoritats andorranes i el conjunt d’empresaris andorrans de sectors tan importants com l’hostaleria, el sector serveis i el turisme per conèixer la normativa espanyola i l’experiència a Lleida a la campanya de la fruita a través d’aquest sistema de contractació en origen", ha assenyalat José Crespin sobre la celebració de la jornada, que ha de servir perquè Andorra "tingui un model previ i els hi serveixi de guia".