Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Govern ha signat amb Google Cloud un acord de col·laboració per a la creació d'un núvol sobirà. Així ho ha anunciat en la roda de premsa de presentació el secretari d'estat de Transformació digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, en companyia del director d'Andorra Digital, David Vicente, i la cap de relacions governamentals i polítiques públiques de Google Cloud Ibèria, María Álvarez. Segons Vicente, aquesta acció permetrà "que la gestió de les dades sigui sobirana, és a dir, recaigui en el propi país amb independència" del lloc físic "on pugui estar aquesta informació". Vicente també ha especificat que serà "sempre respectant el marc legal existent", que actualment "és la llei de qualitat d'acció de dades". Per la seva part, Rossell ha apuntat que encara no se sap quan es podrà posar en marxa, però que aquest projecte estava des de fa temps "en el nostre full de ruta" i dins "de l'estratègia de 2030" i "al programa de digitalització de 2.0" que "finalitza el 2027".

Álvarez també ha explicat que aquest conveni permetrà l'execució de proves de concepte d'ús d'intel·ligència artificial a l'administració, l'impuls de formacions en competències digitals dels ciutadans i de les empreses, i l'intercanvi de lliçons apreses, millors pràctiques i experiències en termes de digitalització.