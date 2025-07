Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La posada en funcionament del nou centre de salut mental i addiccions que el SAAS està habilitant a l'edifici Ròdol d'Escaldes-Engordany serà el mes de juliol "sempre que les obres es desenvolupin segons els terminis previstos". Així ho posa en relleu la secretària d'Estat de Salut, Cristina Pérez, en un seguit de respostes a preguntes formulades per la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, i que han estat publicades al butlletí del Consell General. D'aquesta manera, i tot i que s'havia indicat que aquestes obres podrien estar cap als mesos de maig o juny sembla que finalment s'endarrereixen una mica i poden estar enllestides al juliol.

Segons es posa també en relleu a les respostes, a l’edifici s’ubicaran la majoria dels recursos ambulatoris i comunitaris d’atenció a la salut mental, amb l’excepció del servei de rehabilitació comunitària d’adolescents (SRCA). Per tant, a la planta primera s'hi ubicarà el centre de salut mental infantojuvenil, per als menors de divuit anys, amb sales d’espera i de joc, i els despatxos de visita de psiquiatres, psicòlegs clínics, terapeuta ocupacional, treballador social i administratius. A la planta baixa es podrà trobar el centre de salut mental d’adults, a partir dels divuit anys; la Unitat de Conductes Addictives, a partir dels catorze anys (UCA); el centre de dia de salut mental d’adults, i els dos despatxos dels equips d’atenció comunitària (EAC). A més dels despatxos de visita de psiquiatres, psicòlegs clínics, terapeuta ocupacional, treballador social, educador social i administratius, hi haurà dues sales de reunions per als diferents recursos.

Les unitats d’hospitalització d’aguts (adults i infantojuvenil) i els hospitals de dia de Salut Mental (adults i infantojuvenil), com també l’hospital de dia de l’UCA, romanen a la quarta planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, segons es detalla.

La secretària d'Estat de Salut també respon que a les consultes de salut mental de l'àrea infantojuvenil treballaran sis psicòlegs, un neuropsicòleg tres psiquiatres, un treballador social, un educador social, dos terapeutes ocupacionals i una infermera. A les consultes externes de conductes addictives hi haurà dos psiquiatres, tres psicòlegs, un treballador social, un educador social, un monitor, un infermer i un TCAI. I pel que fa a les consultes de l'àrea d'adults, l'equip estarà integrat per quatre psiquiatres, cinc psicòlegs, dos neuropsicòlegs, dos treballadors socials, un educador social, tres terapeutes ocupacionals, dues infermeres, un TCAI i un administratiu, però no tots els professionals estaran a jornada completa.

Salut en relleu que l'objectiu d’aquest recurs és "impulsar l’atenció integral i centrada en les persones basada en el concepte de la recuperació per millorar la qualitat de vida al llarg del cicle vital, en un context comunitari, fora de l’àmbit hospitalari". I en aquest sentit es detalla que el model d’atenció se centra en la persona i les intervencions es basen en el pla terapèutic individualitzat compartit (PTIC), que es consensua amb els professionals referents i els usuaris i les famílies. Es faran visites individuals, grupals, entrevistes familiars i visites a domicili, com s’han fet fins ara. L’elaboració del pla terapèutic individualitzat compartit serà de caràcter interdisciplinari i es dissenyarà de manera consensuada amb l’usuari i la família en què es planifiquen una sèrie d’objectius per assolir i les intervencions dirigides a aconseguir-los.

El pla funcional per al centre de salut mental i addiccions situat a l’edifici Ròdol està redactat i pendent de validació per part del consell de gestió del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, i en espera de la incorporació del nou cap del servei de Salut Mental i de la seva revisió.