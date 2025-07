Àlex Ruiz considera que la llei òmnibus “farà molt mal” als apartaments turístics i provocarà que Andorra perdi prop d’uns 600.000 turistes, calculats per la reducció de visitants que provocarà d'entre el milió i mig i dos milions que fan estada en aquests allotjaments cada any. El president de l’Associació d’Empreses d’Apartaments Turístics (AEAT), en una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, va augurar que aquest serà l’efecte de la no renovació d’un 30% de les llicències a partir del 30 d’abril del 2028 que fixa la llei. L’empresari va remarcar que es perdran “682 pisos turístics dels 2.800” que hi ha al Principat i va insistir que no servirà per reforçar el mercat de lloguer, ja que “el 95% d’aquests allotjaments” es troben en “parròquies altes”, en zones on “la gent no vol pujar” a viure, entre altres motius per la manca de serveis. “Hi ha empreses que ho perden tot i, per tant, hauran de tancar. A més d’acomiadar el personal que tinguin, l’externalitzat també ho notarà perquè tindrà menys treball. Però directament o indirectament, afectarà molts sectors”, va alertar Ruiz, qui creu que les grans afectades seran les parròquies centrals, com Andorra la Vella i Escaldes, amb la pèrdua total dels apartaments turístics perquè es troben en edificis separats i no podran continuar amb l’activitat. Ruiz va recalcar que els visitants que venien a apartaments turístics no tornaran a Andorra a un altre tipus d’allotjament. “El client que va a un hotel és client hoteler i el client que va a un apartament, és client d’apartament”, va manifestar, afegint que “dels clients que perdem es beneficiarà la Vall d’Aran o Puigcerdà, però no beneficiarà Andorra”.

“El client que va a un hotel és client hoteler i el que va a un apartament, és d’apartament” Àlex Ruiz, President de l’AEAT

L’empresari va reiterar que els 54 apartaments del centre “haurien d’estar exclosos de la llei”, ja que “a part de donar un servei turístic, donen un servei social. Són emprats per metges o economistes que venen per fer formacions durant dues o tres setmanes i busquen la comoditat d’un apartament”. I va al·legar que “si desapareixen, també es perdrà el servei social que ofereixen”. Ruiz va explicar que 25 dels apartaments del centre són de cinc estrelles i podran operar un màxim de cinc anys, mentre que la resta desapareixeran en tres anys. El president de l’AEAT va lamentar que només l’esmena per allargar l’autorització dels apartaments de cinc estrelles hagi prosperat, defensant que alguns empresaris “van realitzar una gran inversió inicial per crear aquests allotjaments amb més excel·lència”, els quals “no es podran amortitzar” si perden la llicència l’any 2028. Ruiz va explicar que “tenim un associat que al gener li van donar 25 apartaments i ha hagut de fer una inversió important per complir amb un reglament de fa un any”, que, per tant, no arribarà a rendibilitzar.

“Dels clients que perdem es beneficiarà la Vall d’Aran o Puigcerdà, no Andorra” Àlex Ruiz, President de l’AEAT

Segones residències que no es llogaran

Ruiz va assenyalar que el Govern i el ministeri de Turisme “no ens han escoltat del tot” perquè “les segones residències haurien d’estar excloses de l’afectació de la llei”. Es tracta d’aquells habitatges que es donen a gestió d’apartament turístic els mesos que els seus propietaris no hi habiten. Des de l’associació defensen que “no té cap sentit” incloure’ls tenint en compte que “mai a la vida sortiran al mercat residencial”, ja que els propietaris, la majoria francesos amb pisos al Pas, “continuaran venint a Andorra aquests quinze, vint o quaranta dies l’any”. Per tant, la resta de l’any romandran buits i no entraran al mercat, tal com la llei pretén motivar. “Incloure a la llei les segones residències em sembla una aberració”, va apuntar Ruiz.

“Les segones residències haurien d’estar excloses de l’afectació de la llei. És una aberració.” Àlex Ruiz, President de l’AEAT

L’empresari va preveure que la caiguda de visitants incidirà en el negoci de Grandvalira perquè seran esquiadors que deixaran de venir. I va asseverar que el Tarter serà una de les zones afectades perquè “tota la vida ha existit a través” dels allotjaments turístics. “M’agradaria veure el Tarter d’avui, si nosaltres no estiguéssim gestionant aquests apartaments. Seria un poble mort”, va advertir. Una situació similar va considerar que es produirà al Pas de la Casa.

Ruiz va fer finalment una lectura optimista esperant que el mercat de l’habitatge es reguli i “no sigui necessària l’aplicació” retirant la llicència als apartaments turístics. “El mal ja està fet, ara només esperem que serveixi d’alguna cosa.”