Dinar-col·loqui de l'Skal Club amb el ministre Torres

L'Skal Club Andorra ha celebrat un nou dinar-col·loqui, amb el ministre de turisme i comerç, Jordi Torres com a convidat, que s'ha celebrat al restaurant Coure de l'Starc Hotel. Durant la trobada s'ha fet una bona valoració de la temporada d'hivern, s'ha parlat sobre la presentació de la pròxima temporada d'estiu, les quotes de treballadors temporers o el Cirque du Soleil, segons recull el comunicat del club. Entre els assistents, tot socis, que han pogut parlar amb el ministre, hi havia directius de sectors com l'hostaleria, el transport de viatgers, agències de viatges i Andorra Turisme.