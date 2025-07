Demòcrates vota en contra de la llei d'amnistia pel cas BPA

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Grup Parlamentari Demòcrata ha votat en contra de la llei d'amnistia proposada pels germans Cierco, exaccionistes majoritaris de la Banca Privada d'Andorra, per posar punt final a les causes judicials derivades del cas BPA, segons han informat a través d'un comunicat. Demòcrates ha fet la reunió setmanal, on han procedit a fer una votació secreta amb la participació de totes les conselleres i consellers generals, amb cap vot a favor de tirar endavant una llei d'amnistia.