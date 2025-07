Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Debat d'Orientació Política (DOP) se celebrarà del dimecres 18 de juny fins al divendres 20 de juny. Com és habitual, dimecres, a les 9:30 hores s'iniciarà el DOP amb la intervenció inicial, sense límit de temps, del cap de Govern, Xavier Espot. Un cop finalitzada, la sessió se suspendrà fins dijous 19 al matí.

A partir de dijous serà el torn per als grups parlamentaris, amb 30 minuts per intervenció, i del conseller general no adscrit, que en tindrà nou. Un cop finalitzades s'efectuarà una pausa de quatre hores perquè "el Govern pugui preparar les rèpliques", durant aquest tram del Debat no hi haurà límit de torns d'intervenció. El mateix dia, a les 18 hores, s'acabarà el termini per presentar les propostes de resolució dels grups parlamentaris, que un cop acceptades per Sindicatura, seran defensades en el ple. Divendres 20, a les 13 hores s'acabarà el termini per acordar transaccions de les propostes d'acord, i a les 16 hores es reprendrà el DOP, amb la lectura del text acordat de les propostes de resolució i posterior votació.

La Junta de Presidents també ha servit per decidir quines comissions es faran càrrec de treballar diferents projectes legislatius. Justícia i Interior treballarà la Proposició de llei per l'erradicació de la violència de gènere i la violència domèstica. Finances es queda la llei d'auditoria, la d'assegurances i reassegurances i la del crèdit per l'adquisició de l'antiga fàbrica CATSA. Esports es farà càrrec de la llei de l'esport del Principat d'Andorra.