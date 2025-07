Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els països de l’eurozona sota mínims, la possible recessió als Estats Units i l’amenaça per les maniobres de Donald Trump tant en l’àmbit econòmic com el polític són les condicions actuals d’un entorn incert”, va indicar el president de la trobada, Josep Serveto, durant la presentació de la reunió celebrada ahir al migdia a la seu de Creand Crèdit Andorrà. Enguany, la Trobada Empresarial al Pirineu celebrarà la 36 edició els dies 12 i 13 de juny al palau municipal d’esports de la Seu d’Urgell sota el lema L’empresa davant del nou ordre mundial. A més, des de la trobada volen que les empreses continuïn sent l’eix de l’esdeveniment “davant la situació macroeconòmica actual”, com va assegurar Serveto. Xavier Cornella, conseller delegat de Creand, va signar un conveni que renova l’entitat bancària com a patrocinadora del certamen els pròxims tres anys.

“Aquest any ens proposem superar el rècord històric de l’any passat i arribar als més de 900 assistents”, va indicar el president de la cita. L’esdeveniment, que inaugurarà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i que comptarà amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, reunirà una vintena de líders empresarials, economistes, polítics i acadèmics de prestigi que compartiran estratègies per al creixement empresarial i econòmic estant enmig d’una redacció de l’ordre mundial.