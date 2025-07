Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Creu Roja Andorrana ha posat en marxa una campanya de recaptació de fons per donar suport als afectats del terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar Myanmar el passat 28 de març, amb més de 1.600 morts, 3.400 ferits i centenars de desapareguts. Les primeres actuacions, informa l'organització, inclouen l'assistència de refugi d'emergència i el lliurament de kits d'eines per a la reconstrucció. En l'àmbit sanitari i de suport psicològic, segons Creu Roja Andorrana, s'han activat serveis mèdics i clíniques mòbils per atendre els damnificats. També s'estan habilitant espais segurs per a infants i ampliant el suport a les persones més vulnerables.

"La Creu Roja Andorrana fa una crida a la solidaritat de la ciutadania i de les empreses per sumar-se a aquesta acció humanitària", recull el comunicat. Les donacions es poden fer a través de transferència bancària als comptes habilitats per la campanya o a través de Bizum al 07400.