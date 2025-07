Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Canòlic Mingorance Cairat va iniciar ahir el seu mandat com a nova jutge per Andorra del Tribunal Europeu de Drets Humans, després de prestar jurament a Estrasburg. La nova jutgessa tindrà aquest càrrec durant 9 anys. En un vídeo a les seves xarxes socials del Consell d'Europa, Mingorance, repassa la que ha estat, fins ara, la seva trajectòria professional. "Tota la meva carrera he estat membre de la judicatura, primer com a jutgessa d'instrucció i després de primera instància, dedicada a assumptes penals", diu Mingorance. La nova jutgessa andorrana a Estrasburg, també ha format part de diversos comitès del Consell d'Europa i com a membre del Consell Consultiu de Jutges Europeus.

Per Mingorance, el Tribunal Europeu de Drets Humans és més que "un denunciant", i suposa "garantir la dignitat humana i la democràcia i l'Estat de Dret". A més, afegeix que donat els "temps que se estan vivint a Europa, és important no oblidar cap d'aquest tres fonaments".