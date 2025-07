Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia inicia dijous una campanya per evitar la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues que es mantindrà fins al 13 d'abril, segons anuncia aquest matí. La vigilància específica dels agents pretén "dissuadir i prevenir les conductes de risc per millorar la seguretat a les carreteres i disminuir la sinistralitat", indica el servei d'ordre en un comunicat. I remarca que denunciar aquests conductors serveix per conscienciar la ciutadania dels perills que comporta conduir sota els efectes de substàncies tòxiques, ja que es posa en risc amb conseqüències "molt greus" els mateixos consumidors i la resta d'usuaris de la xarxa viària".

La campanya és la primera d'aquest any i arriba en un escenari de detencions cada setmana de conductors que es veuen implicats en accidents, de danys materials o amb persones ferides, per haver consumit alcohol o drogues. El cos de seguretat remarca que els controls es poden fer a qualsevol conductor, inclosos els de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal, i ressalta que negar-se a fer les proves de drogues o alcohol comporta ser detingut i implica multa i retirada del permís.

La policia recorda que els límits que porten a la detenció del conductor estan fixats en alcoholèmia igual o superior a 0,87 grams per litre de sang, i en 0,57 per a conductors professionals. Les conseqüències d'aquestes delictes suposen l'arrest, multes de 300 a 3.000 euros, presó o arrest de fins a un any i la retirada del carnet per un termini que pot arribar a fins a tres per a qualsevol conductor. I si és un professional la sanció s'eleva de 1.200 a 6.000 euros, la pena és de dos anys de presó i es quedaria sense permís per un màxim de quatre anys, a més d'afrontar la inhabilitació per aquesta feina pel mateix període.

La sanció serà per la via administrativa amb taxes iguals o superiors a 0,57 i fins a 0,80, i se situa entre 0,02 i 0,50 per als xofers. Les infraccions inclouen retirades de carnet durant un màxim de 2 mesos i una sanció de 400 euros.