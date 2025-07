Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern va presentar la convocatòria per als programes Renova i e-Engega ahir al matí. “El Govern inverteix 2,75 milions en ajuts directes perquè la ciutadania pugui continuar avançant en la transició energètica, amb un estalvi econòmic que també pot ser-ho per a la població”, va afirmar el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné. La finalitat és poder assolir els reptes actuals i futurs en polítiques d’acció climàtica. “Són plans que mostren el compromís del Govern en matèria d’energia renovable, en matèria d’eficiència energètica i també com a mostra d’aquesta mobilitat energètica”, va afegir Forné. Els plans d’ajuts Renova permeten millorar la renovació i la rehabilitació energètiques dels edificis i afavorir l’estalvi i l’autoconsum energètic, i amb el programa e-Engega s’estimula la compra de vehicles elèctrics i híbrids endollables.

“Les línies d’ajut del Govern són un èxit, cada any s’esgota la partida pressupostària” David Forné, Secretari d’Estat

El programa e-Engega té una dotació econòmica de 750.000 euros en ajudes per a la compra de vehicles elèctrics amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica del parc automobilístic. Enguany, el Govern vol potenciar els ajuts destinats als vehicles que circulen més i els de baixa ocupació de les vies. Per tant, com a novetat per a la convocatòria del 2025, els taxis i les furgonetes i camionetes de repartiment de logística de mercaderies rebran una ajuda de fins a 15.000 euros. Pel que fa als turismes elèctrics, es manté la subvenció de fins a 6.000 euros, en els autobusos i les motocicletes es doblarà l’ajuda, arribant als 40.000 i 1.500 euros, respectivament. També es podran rebre subvencions de fins a 800 euros en els ciclomotors, que els anys anteriors no estaven inclosos en el programa.

Pel que fa al pla Renova, la dotació econòmica serà de dos milions d’euros i té com a objectiu rehabilitar el parc immobiliari i el comerç d’energies renovables. Enguany es focalitza a potenciar les actuacions que persegueixen una reducció dels consums energètics, sense deixar de banda la producció d’energia elèctrica d’origen renovable. La principal novetat del programa és la creació d’un nou ajut destinat a equips d’aprofitament d’energia minieòlica, per facilitar la instal·lació de petites productores d’energia. Serà d’un 40% del cost total de la inversió. També s’ha creat un ajut destinat als sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica produïda per fonts d’energia renovable, del 40%, i s’ha incrementat la subvenció per a aïllaments de finestres i parets fins al 35%.

Balanç de l'any anterior

En la presentació, Forné va destacar que “les línies d’ajut del Govern són un èxit i que cada any s’esgota la partida pressupostària”. El programa Renova va rebre 330 sol·licituds el 2024 per un import gobal de 3.414.041,34 euros. Pel que fa a l’e-Engega, l’any passat es va subvencionar la compra de 150 vehicles, un 30% més que l’edició anterior.

Des del 2011 el pla Renova ha repartit més de 16 milions d’euros entre la ciutadania, mentre que el programa e-Engega, que neix l’any 2017, ha rebut 900 sol·licituds per un valor de 5,1 milions d’euros.

La quantitat econòmica total de les partides es manté, però “augmenten el nombre d’ajudes que es posen a l’abast de la ciutadania i s’allarga el programa, que durarà tot l’any”, segons el director d’Energia i Transports, Carles Miquel. Les sol·licituds per obtenir les ajudes s’obren dijous i es podran demanar fins que s’exhaureixi el pressupost especificat.