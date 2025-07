Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La 12a edició del Sax Fest continua superant les expectatives amb un nou rècord d'inscrits. Enguany, el festival -que ja es pot considerar com un dels millors festivals de saxo del món- se celebrarà del 28 d'abril al 3 de maig i comptarà amb la participació de 192 músics de trenta nacionalitats diferents. A més, com a gran novetat, el director artístic del certamen, Efrem Roca, ha avançat que aquesta edició comptarà amb dos ambaixadors virals. És a dir, dos músics amb una gran quantitat de seguidors a les xarxes socials que retransmetran i comentaran el festival per donar-li una major visibilitat.

Durant la presentació, que ha comptat amb la presència de la cònsol menor del comú d’Andorra la Vella, Olalla Losada, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el director de Promoció Cultural, Joan Marc Joval, Roca ha detallat que enguany l'esdeveniment comptarà amb un total de sis concerts, un més que l'any passat. Concretament, aquesta nova cita serà el 'Concert Teachers Sax Fest, un recital de gran nivell que tindrà lloc el 3 de maig al Centre de Congressos de la capital, on actuaran alguns dels professors que hauran pres part al certamen. Els altres concerts els protagonitzaran el grup de saxos amb trajectòria internacional 'Kevyard Quartet', que obrirà el festival el 28 d'abril; el grup de fusió 'Hugo Affetouche & Tetralyret' (29 d'abril); els joves talents guanyadors de la passada edició, Dmitry Vincuc i Sophya Petrash (30 d'abril); el quartet format per alguns dels saxofonistes més reconeguts de Rússia, 'Moscow Saxophone Quartet'; i, finalment, la proposta de l'ONCA, que enguany serà un concert de cambra de setze cordes més un clavecí, i tindrà lloc el 2 de maig. "Interpretaran vuit peces de Bach, Villa-Lobos i Vivaldi", ha avançat la cap de producció de l'ONCA, Teresa Areny. Finalment, el 4 de maig, el festival culminarà amb la final del concurs de saxo, seguida pels Sax Awards, on es reconeixeran els músics i entitats més destacats del món d'aquest instrument.

L'esdeveniment, tal com ha comentat Roca, comptarà enguany amb altres novetats com un workshop d'estiraments per a saxofonistes, protagonitzat per una fisioterapeuta, que també oferirà sessions de massatge per si algun músic pateix alguna indisposició. A més, s'ha incorporat el servei d'un luthier especialitzat en saxos, que estarà disponible per resoldre qualsevol problema tècnic que es pugui presentar, i podrà reparar els instruments al moment. "Pensem que aquests tipus de serveis garanteixen la qualitat del concurs", ha apuntat el director general i artístic de l’Andorra Sax Fest.

En el marc de la presentació, també s'ha anunciat que s'ha renovat el conveni amb el comú d'Andorra la Vella i el Govern per tres anys més, els principals col·laboradors del festival. A més, s'ha detallat que el certamen s'ha organitzat amb un pressupost total d'uns 200.000 euros. "Un aspecte molt important és que és un festival que es projecta cap al món amb ambició. Ja s'ha convertit en un esdeveniment internacional, i això és clau per nosaltres", ha assenyalat Joval, en representació del Ministeri de Cultura. Per la seva banda, Torres ha posat en relleu la importància de celebrar un esdeveniment d'aquesta magnitud en una època amb baixa afluència de visitants. "És important desestacionalitzar el turisme de qualitat que ens aporta prestigi a la marca Andorra. I penso que aquest tipus de festival, considerat com un dels millors del món, és un factor clau per a aquest posicionament", ha afegit.