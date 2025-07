Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un cop finalitzada la temporada d’hivern, es calcula que entre 100 i 120 treballadors argentins faran el pas a la quota general per poder continuar al país. “És un càlcul aproximat basat en les consultes que hem rebut i les dades dels mateixos treballadors”, va explicar Marcelo Ponce, president de l’associació Argentinos en Andorra. La xifra s’emmarca en un context en què més del 70% dels temporers de les estacions d’esquí ja han finalitzat els contractes i que “marxen del país”.

Ponce va destacar que la temporada ha estat “molt bona, sobretot per la neu”, i que pràcticament tots els establiments han pogut obrir amb normalitat des de Nadal. Reconeix que “el problema de l’habitatge continua sent greu i no es preveu cap solució a curt termini”. Només hi va haver un cas d’incidència amb una treballadora embarassada amb problemes de salut.