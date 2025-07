La teleatenció de la Creu Roja arriba als 677 usuaris

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La teleassistència domiciliària de la Creu Roja Andorrana no para de batre rècords quant al volum d’usuaris. I aquest 2024 no ha estat una excepció perquè s’ha tancat amb 677 persones donades d’alta, a les quals cal afegir els 36 usuaris amb què ja compta la nova aplicació mòbil, que es va estrenar el 2024.

Cal destacar que l’increment en la teleassistència que es va registrar l’any passat és del 9,37% respecte de l’any anterior, quan hi havia 619 usuaris donats d’alta. La cap de l’àrea social de la Creu Roja Andorrana, Anna Arias, va concretar que és un servei en el qual els ciutadans confien, ja que permet que moltes persones amb una certa autonomia puguin romandre a casa seva.

Arias va subratllar la bona acollida que ha tingut la nova aplicació mòbil, ja que si bé esperaven unes bones xifres el cert és que no pensaven arribar a aquesta trentena d’usuaris “amb tanta rapidesa”. Segons Arias, el boca-orella i la publicitat que s’ha fet des de la Creu Roja, juntament amb el fet que agents implicats com els de la salut coneguin aquesta eina està darrere d’aquesta bona acollida.

Cal destacar que el perfil en aquest cas dels usuaris divergeix una mica del de la teleatenció, ja que en aquest cas es tracta de persones amb “més autonomia” i que volen aquest dispositiu, ja que solen fer sortides a espais aïllats o en horaris que potser no són els de més afluència i es volen sentit “més segurs” en cas que puguin tenir un problema. Es tracta, per tant, de persones que caminen per zones més naturals de muntanya, que viuen en urbanitzacions més aïllades o que tenen un hort, entre d’altres casuístiques.