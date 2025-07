Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El programa de detecció del càncer de còlon i recte detecta 29 casos d’aquesta malaltia de manera precoç. Tal com apunta el ministeri de Salut, durant els dos primers anys del programa hi han participat 8.014 persones, que suposa el 26,3% sobre el total de persones convidades a participar-hi (30.477). De les persones participants, 441 han tingut un resultat positiu en la prova de sang oculta en femta, de les quals 256 han estat homes i 185 dones.

Entre les persones amb resultat positiu, s’ha fet la prova diagnòstica (una colonoscòpia) a 394. A les que no se’ls ha fet la prova diagnòstica és perquè, després de fer l’entrevista, s’ha considerat que no estava indicada en 43 casos i en 4 casos no s’ha realitzat per negativa de la persona. A partir d’aquestes 394 colonoscòpies, s’ha detectat càncer a 29 persones, a les quals s’ha derivat per al seu tractament, d’aquests 19 han estat a homes (65,5%) i 10 (34,5%) a dones.

La taxa de detecció total és de 3,62 càncers per cada mil persones que s’han fet la prova de sang oculta en femta. En canvi, per sexes la taxa de detecció en homes és de 5,14 per cada mil homes participants i en dones de 2,32 per cada mil dones participants. Aquestes dades s’alineen amb els estàndards de detecció en l’àmbit europeu. La resta de persones que s’han realitzat la colonoscòpia i que no se’ls ha detectat càncer queden distribuïdes de la següent manera: 202 persones se les ha derivat a fer un seguiment específic fora del programa de cribratge, en detectar-los lesions durant la prova; a 152 persones no se’ls ha trobat cap lesió que requereixi seguiment i se les ha convidat de nou a participar en el programa en 10 anys, a través de la prova de detecció de sang oculta en femta; i 11 persones encara estan finalitzant els estudis pertinents.

El ministeri de Salut convida la població diana a participar en el Programa mitjançant una carta personalitzada. Amb la carta rebuda, cal anar al centre d’atenció primària (CAP) a recollir el tub per fer la prova. Un cop recollida la mostra de femta, segons el que indiquen les instruccions del tub, cal posar la data de recollida de la mostra al tub i portar-lo al CAP al més aviat possible, sempre abans de tres dies –mentre no es porti el tub al CAP, caldrà guardar-lo a la nevera. Quan s’entrega la mostra, el CAP fa arribar el tub al laboratori, que l’analitza. En cas de resultat negatiu, la prova es troba dins la normalitat i tornarà a ser convidada a fer la prova al cap de dos anys. Si no hi ha resultat, significa que no s’ha pogut fer correctament l’anàlisi del tub i és necessari repetir la prova. I, en cas de positiu, s’informa la persona per telèfon des de la unitat de cribratge del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i se li dona hora per valorar i planificar la colonoscòpia, si escau, la qual es realitzarà a la unitat de cribratge del SAAS. Si a la colonoscòpia no es detecta cap pòlip ni càncer, es recomana continuar amb el programa de detecció precoç deu anys després. En canvi, si s’hi detecta un càncer, es deriva la persona al circuit assistencial pertinent.