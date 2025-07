Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut ha presentat les dades de la primera ronda (2023-2024) de funcionament del programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte, el qual ha permès detectar càncer a 29 persones. Salut ha fet públiques les dades amb motiu del dia mundial contra el càncer de còlon. El programa està adreçat a totes les persones residents al Principat d’entre 50 i 74 anys de risc mitjà, és a dir, aquelles que no tenen antecedents personals ni familiars de càncer de còlon i recte i que tenen l’edat com a únic factor de risc.

En els dos primers anys del programa han participat 8.014 persones, la qual cosa suposa el 26,3% sobre el total de persones convidades a participar-hi (30.477). Entre les persones participants, 4.317 han estat dones, mentre que els homes han estat 3.697. De les persones participants, 441 han tingut un resultat positiu en la prova de sang oculta en femta, de les quals 256 han estat homes i 185 dones. Entre les persones amb resultat positiu, s’ha fet la prova diagnòstica (una colonoscòpia) a 394. Salut esmenta que a les que no se’ls ha fet la prova diagnòstica és perquè, després de fer l’entrevista, s’ha considerat que no estava indicada en 43 casos i en 4 casos no s’ha realitzat per negativa de la persona.

A partir d’aquestes 394 colonoscòpies, s’ha detectat càncer a 29 persones, a les quals se les ha derivat per al seu tractament, d’aquests 19 han estat a homes (65,5%) i 10 (34,5%) a dones. La taxa de detecció total és de 3,62 càncers per cada mil persones que s’han fet la prova de sang oculta en femta. En canvi, per sexes la taxa de detecció en homes és de 5,14 per cada mil homes participants i en dones de 2,32 per cada mil dones participants. Aquestes dades s’alineen amb els estàndards de detecció en l’àmbit europeu, apunta el ministeri.

Salut informa que, del total de persones que s’han realitzat la colonoscòpia i que no se’ls ha detectat càncer, 202 se les ha derivat a fer un seguiment específic fora del programa de cribratge, en detectar-los lesions durant la prova; a 152 persones no se’ls ha trobat cap lesió que requereixi seguiment i se les ha convidat de nou a participar en el programa en 10 anys, a través de la prova de detecció de sang oculta en femta; i 11 persones encara estan finalitzant els estudis pertinents.