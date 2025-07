Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La gestió quirúrgica dels pacients a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell evolucionarà dràsticament en els pròxims mesos. A través de l’ORvital, una polsera digital que portaran els pacients que han de ser intervinguts quirúrgicament, el SAAS pretén “humanitzar el màxim possible el procés dels pacients i les seves famílies”. L’empresa valenciana Mysphera, encarregada d’implementar-les, assegura que l’objectiu és fer el flux quirúrgic més eficient i transparent, reduint així “els temps d’espera en més d’un 70% entre intervencions”.

“Això es tradueix en una millor experiència per al pacient i la seva família”, afirma Juan Antonio Mateo, portaveu de la tecnològica. “Les polseres digitals faran que hi hagi menys estrès per als pacients i familiars gràcies a la informació que rebran en temps real”, argumenta el SAAS en un comunicat. A més, permetrà al personal sanitari tenir més autonomia i millorar l’ús dels recursos hospitalaris. La voluntat d’implementar-les al país neix en comprovar els bons resultats en altres hospitals, com la Vall d’Hebron de Barcelona, on l’emprenen des de fa més de set anys.

“Optimitzar els processos hospitalaris és una forma directa d’humanitzar l’atenció sanitària” Juan Antonio Mateo, Portaveu de Mysphera

“Els hospitals amb ORvital han aconseguit de mitjana prop d’un 20% més de cirurgies respecte al període previ a la seva implantació”, anuncia Mateo. De fet, Mysphera acumula gairebé 100 desplegaments tecnològics en organitzacions sanitàries d’arreu d’Europa. “L’interès d’Andorra en aquesta solució va sorgir a partir de l’experiència positiva observada en altres hospitals, i va ser el mateix sistema sanitari qui es va posar en contacte amb nosaltres”, assenyala Mateo. D’aquesta manera, el SAAS busca optimitzar i agilitzar la coordinació del personal sanitari a mesura que avança el procés assistencial. L’empresa precisa que l’eina comporta l’eliminació de les instruccions verbals i donar resposta immediata a qualsevol canvi que es produeixi. “En ser una eina per monitorar els malalts, seria possible que serveixi per prevenir riscos per als pacients”, indica el SAAS al Diari.

D’altra banda, l’entitat pública ha remarcat que les polseres permetran analitzar grans fluxos d’informació per optimitzar el funcionament dels quiròfans, el que es traduiria en major eficiència al bloc quirúrgic. Tanmateix, no només milloren la gestió interna del bloc quirúrgic, sinó que es tradueix en el benestar de les famílies, les quals poden consultar en temps real el recorregut del pacient mitjançant una aplicació gratuïta pels usuaris. “Aquestes polseres ofereixen una identificació 100% segura del pacient, fet que és fonamental per prevenir errors d’identificació o de procediment, especialment en entorns tan delicats com el quiròfan”, afirmen des de l’empresa.

L’eina estarà totalment implementada abans d’estiu, segons preveu el SAAS. L’empresa tecnològica defensa que la necessitat d’un polsera com ORvital “s’ha fet evident” en molts hospitals a mesura que la pressió quirúrgica i la complexitat logística han augmentat. “Especialment, després de la pandèmia, que ha posat en relleu la importància de sistemes flexibles, àgils i basats en dades reals”, exemplifica Mateo. A més, des de la tecnològica creuen que “optimitzar els processos hospitalaris humanitza l’atenció sanitària”.

“Permet conèixer la ubicació del pacient de forma automatitzada i que el seu recorregut per l’àrea sigui molt més segur, ja que s’elimina la possibilitat de l’error humà en el trasllat d’un lloc a un altre”, va destacar el doctor Juan Antonio Hueto, cap del Bloc Quirúrgic de Vall d’Hebron el 2018, quan l’hospital va implementar l’ORvital.

“ORvital és una solució escalable i adaptable, per la qual cosa estem totalment oberts a col·laborar amb altres centres quirúrgics andorrans”, manifesta el portaveu de Mysphera. Segons expressa, cal coordinar millor i automatitzar processos per “donar una resposta útil i immediata pels pacients”.