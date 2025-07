Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Més de 600 alumnes participen en els campionats escolars d'esquí, segons ha informat Govern a través d'un comunicat. Aquest dilluns ja s'ha donat el tret de sortida a la prova que tindrà lloc durant aquesta setmana a l'estació de Pal Arinsal. Pel que fa a la modalitat d'esquí alpí hi participen 532 alumnes, en les ategories U10, U12 i U14. Quant a l'esquí nòrdic, el 13 de març es van celebrar les proves a Naturland, amb la participació d'un centenar d'esquiadors, procedents de 16 escoles del Principat.

Per segon any consecutiu, la Federació Andorrana d'Esquí atorgarà 12 beques als alumnes no federats d'esquí alpí i 4 en la modalitat d'esquí de fons, als millors classificats no federats.