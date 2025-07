El magistrat Enric Anglada nomenat president del Tribunal de Corts

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Enric Anglada Fors ocuparà el càrrec de president del Tribunal de Corts a partir de demà, segons ha anunciat el Consell Superior de la Justícia (CSJ). L'organisme destaca que el magistrat porta gairebé cinc dècades com a professional al servei de la justícia, tant a Andorra com a Espanya, amb trajectòria des del 1995 com a magistrat de Corts i des del 2005 com a vicepresident d'aquest tribunal.

El CSJ recalca que Anglada té una "formació sòlida i una carrera que ha abastat diversos àmbits del dret", i dona rellevància a la contribució en matèria civil i dret de família ja que ressalta que "va ser pioner en l'atorgament de custòdies compartides". Enric Anglada va ser magistrat de la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya des del 2008 fins a la jubilació a Espanya. La seva carrera inclou la feina per preparar opositors a les carreres judicial i fiscal que va desenvolupar des del 1983 al 2005.