La finalització de la fase 1 del túnel de Rocafort s'escurça dos mesos

Les obres del túnel de Rocafort, que permetran completar la desviació de Sant Julià de Lòria, avancen ràpidament. Fins i tot més del previst. Segons ha explicat aquest dilluns el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, a hores d'ara la fase 1 dels treballs, que consistien en la instal·lació de les proteccions de vessant tant a la boca nord com sud del futur túnel per reforçar la seguretat enfront de la caiguda de blocs rocosos, està gairebé enllestida.

Això representa que s'hagin escurçat al voltant de dos mesos pel que fa a la finalització d'aquests treballs tenint en compte que la previsió era acabar-los cap al mes de juliol. A la vegada, Ferré ha anunciat que el Govern ja va licitar la setmana passada la fase 2 del projecte, la corresponent a la construcció dels vials d'accés i l'excavació, i que aquest dimecres sortirà publicat al BOPA l'edicte del projecte definitiu per tal que les empreses interessades s'hi puguin presentar.

Així doncs, la idea de l'executiu és adjudicar les obres de la fase 2 de cara al mes de juny i que durant el juliol s'iniciïn els treballs de construcció dels vials d'accés. No serà fins a finals d'octubre o principis de novembre quan està previst el començament dels treballs de perforació del túnel, que s'allargaran durant uns set mesos.

A partir d'aquí, Ferré ha apuntat que de cara al mes de maig del 2026 l'excavació ja estarà enllestida i que encara quedarà un any per fer l'acabament interior i dels accessos, l'enquitranament, els treballs de seguretat i d'il·luminació i la prova de càrrega. El que sembla del tot cert, però, és que "durant el primer semestre del 2027 el túnel estarà acabat i serà una realitat".

Pel que fa al pressupost, el ministre ha assegurat que es manté en els 24 milions d'euros que es van preveure inicialment (2,5 per a les proteccions i 21,5 per a la fase 2), tot i que els preus actuals també poden haver canviat i, per tant, no serà fins quan es rebin les primeres propostes al maig quan se sàpiga el pressupost definitiu. Malgrat tot, el ministre s'ha mostrat convençut que "estarem fins del que hem pressupostat".

Finalment, Ferré també ha puntualitzat que no s'ha rebut cap al·legació durant el procés d'informació pública al qual s'ha sotmès el projecte entre el 19 de febrer i el 25 de març. "Tothom ho ha vist bé perquè saben que és una infraestructura molt essencial per al país", ha dit. De fet, ha recordat que una vegada el túnel sigui una realitat "traurem 18.000 vehicles que passen diàriament pel centre de Sant Julià de Lòria", per la qual cosa "la parròquia guanyarà en qualitat de vida i seguretat viària".