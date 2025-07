Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un home de 53 anys ha resultat ferit aquest matí a causa d'un atropellament, a l'avinguda d'Enclar a Santa Coloma, per un vehicle amb matrícula andorrana. Segons ha informat la policia, l'home creuava per un pas de vianants quan ha sigut atropellat. El vianant ha sigut traslladat a l'hospital on ja ha sigut donat d'alta, segons han informat els serveis sanitaris.