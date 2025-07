Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra és un dels països amb la taxa més alta de fumadors del continent europeu. Segons un estudi realitzat pel centre de càlcul Odec per a Philip Morris, fins al 29,5% de la població major d’edat afirma consumir algun producte de nicotina, sent les cigarretes el producte més utilitzat. Una xifra semblant a la que es registra en estats com ara Bulgària (28,7%), Grècia (23,6%) i Letònia (22,1%). Per contra, els llocs on es troben les estadístiques més baixes són Suècia amb un 6’4% de la població declarada fumadora diària, Finlàndia amb un 9,9% i Luxemburg que té un 10,5%.

Hi ha diverses raons que poden explicar aquesta tendència. Entre aquestes es troba, per exemple, el preu del tabac. Al Principat, el preu mitjà per caixa està al voltant dels 3,50 i 4,00 euros, mentre que en els països veïns és més alt: a Espanya està entre 5 i 6 euros, mentre que a França el preu mitjà se situa en els 10 i 11 euros. Una altra raó seria la publicitat de productes amb nicotina, ja que al país està parcialment restringida, mentre que als estats veïns està prohibida. D’igual manera, Andorra ha trobat històricament en el turisme una important font d’ingressos, ja que molts visitants venen a comprar alcohol i tabac a preus més baixos.

En una consulta duta a terme pel Diari, el Ministeri de Salut apunta que per evitar el creixement d’aquest fenomen, “una de les línies estratègiques” és l’aprovació “d’un conjunt de normes amb l’objectiu de regular la venda i el consum de productes del tabac” i “protegir les persones contra el tabaquisme passiu ambiental”. D’igual manera, l’executiu explica que cada 31 de maig -dia mundial sense tabac- es realitzen accions dirigides a diversos segments de la població a través dels mitjans socials que disposa per crear “campanyes de sensibilització” que “són molt necessàries”.

El Ministeri de Salut també afirma que per complementar la tasca preventiva que ja “es du a terme a les escoles”, des del PNCD també “s’està treballant en la posada en marxa d’un taller centrat en la prevenció del tabaquisme” que s’iniciarà aviat i s’oferirà a tots els centres educatius del país anualment.

Del total dels entrevistats en aquest estudi, set de cada deu (69,8%) consideren molt o bastant important que el Govern dediqui temps i recursos per abordar el problema del tabaquisme i reduir les taxes. Alhora, un terç dels enquestats (35%) creu que per convertir Andorra en un país lliure de fum no n’hi ha prou amb una major regulació. Dels enquestats, el 50,8% han nascut a Andorra i el 32,2% resideixen al país des de fa més de 10 anys. Un 5,9% fa entre 5 i 10 anys que viuen al Principat.