La 36a Trobada Empresarial al Pirineu tindrà com a eix central la crisi macroeconòmica global

“Els països de l'Eurozona sota mínims, la possible recessió als Estats Units i l’amenaça per a les maniobres de Donald Trump tant en l'àmbit econòmic com el polític són les condicions actuals d’un entorn incert”, ha indicat el president de la trobada, Josep Serveto , durant la presentació de la reunió celebrada aquest migdia a la seu de Creand Crèdit andorrà. Enguany, la Trobada Empresarial al Pirineu celebrarà la 36 edició els dies 12 i 13 de juny al Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell sota el lema "L'empresa davant del nou ordre mundial". A més, des de la Trobada volen que les empreses continuïn sent l’eix de l’esdeveniment “davant la situació macroeconòmica actual”, així ho ha assegurat Serveto. A l’acte de presentació, Xavier Cornella , conseller delegat de Creand, ha signat un conveni que renova l’entitat bancaria com a patrocinador del certamen pels pròxims tres anys.

“Aquest any ens proposem superar el record històric de l’any passat i arribar als més de 900 assistents”, ha indicat el president de la cita. L’esdeveniment, que inaugurarà el president de la Generalitat, Salvador Illa , i que comptarà amb la presència del Cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot , reunirà una vintena de líders empresarials, economistes, polítics i acadèmics de prestigi que compartiran estratègies per al creixement empresarial i econòmic estant enmig d’una redacció de l’ordre mundial. Jordi Termes , fundador de Bizum; Tomás Muniesa , president de CaixaBank; i Josep Borrell , l’exalt representant de la UE, seran alguns dels ponents destacats.