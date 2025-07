Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

San Marino ha formalitzat el seu compromís amb l’Acord d’Associació amb la Unió Europea a través d’una proposta d’acord adoptada per unanimitat pel Gran Consell General. El document destaca l’esforç negociador culminat el desembre del 2023 i apunta com a objectiu prioritari la signatura definitiva abans del juny del 2025, durant la presidència polonesa del Consell de la UE.

L’acord busca reforçar la cooperació tècnica amb institucions europees i amb la República Italiana, especialment en matèria de vigilància financera i estabilitat econòmica. El text preveu mesures per facilitar l’accés de les empreses locals a fons europeus, modernitzar l’administració pública i consolidar un sistema bancari sòlid i competitiu.

El Parlament Europeu ha iniciat l’itinerari legislatiu per discutir el document, mentre San Marino es compromet a garantir la transparència fiscal, impulsar la digitalització i garantir l’accés simplificat als serveis. També es promourà la participació ciutadana mitjançant informes regulars i formació específica. La proposta recull el suport de diverses formacions polítiques i agraeix la disposició de les autoritats italianes per avançar en un Clarifying Addendum, clau per assegurar la plena compatibilitat entre els sistemes normatius. L’acord representa un avenç significatiu per consolidar les relacións amb Itàlia.