La processionària de pi creix més que mai. Aquest insecte mediterrani no només danya els boscos, sinó que pot ser mortal per a alguns animals, com els gossos. L’associació animalista ARPA ha alertat de la ineficient gestió dels comuns per fer front a la plaga. Fins ara, el model de les parròquies han intentat erradicar la plaga fumigant amb verí sobre 1.000 hectàrees de bosc de les 4.000 que s’ha detectat que habita aquest animal. Tanmateix, no és suficient. “S’han detectat quatre vegades més nius de processionària que l’any passat”, ha avisat Jaume Vilamajó, president de l’associació animalista. L’entitat ha proposat un nou model al Govern per tractar la situació, segons declaracions del president Jaume Vilamajó al Diari. La clau és un ocell, la mallerenga comuna.

“La Seu d’Urgell ha implementat fa anys la repoblació de la mallerenga per a fer front a la processionària. Seria una opció més barata i assequible per als comuns que fumigar des d’un helicòpter”, ha assegurat Vilamajó. Aquest ocell insectívor s’alimenta de les larves de processionària i, allà on s’ha emprat l’animal, la població de l’insecte s’ha reduït. Des dels animalistes consideren primordial deixar d’emprar el mètode actual, ja que el pesticida també afecta altres insectes com l’abella. “La població d’abelles ha caigut dràsticament. Hem de protegir-les, pel fet que, ara per ara, són una espècie en perill”, ha alertat Vilamajó.

Els gossos acostumen a ser els animals més afectats, pel fet que sovint oloren o llepen les erugues durant els passejos pel bosc. Els símptomes d’intoxicació o reacció inclouen salivació excessiva, inflor de la llengua, dificultats per respirar, febre, vòmits o canvis de comportament.

Des de l’associació animalista ARPA alerten els usuaris de gossos que extremin la vigilància durant les sortides al bosc i “evitin passejar per zones afectades durant els mesos de màxima activitat de la processionària”, que solen anar de finals d’hivern a inicis de primavera, tot i que amb el canvi climàtic aquest període s’està avançant. “Els propietaris de gossos surten a passejar amb els seus animals sense saber que la processionària ja ha arribat”, ha exclamat el president de l’entitat. A més, algunes d’aquestes ruixades de pesticida “podrien suposar un risc sanitari, perquè es realitzen a l’agost i al setembre just en l’època de collita de rovellons”. Vilamajó considera la gestió dels comuns una “irresponsabilitat que pot arribar a ser mortal pels boscos i els animals”.