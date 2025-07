Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Ajudar els joves a tirar endavant els seus projectes empresarials és un dels objectius que es marca l’Emprènday, que es va celebrar ahir a Andorra la Vella. Per quarta vegada, el Carnet Jove Andorra impulsa aquesta jornada amb la finalitat de potenciar l’emprenedoria juvenil. El llarg del matí hi van haver programades diferents ponències perquè els assistents es formessin en diferents matèries relacionades amb el sector de l’emprenedoria. I és que segons expliquen des del Carnet Jove, cada vegada hi ha més interès entre els joves a escala global sobre l’emprenedoria.

“L’objectiu és proporcionar recursos, coneixement i també un espai de trobada al jove que té interès a muntar el seu primer negoci, que ja ha fet unes primeres passes endavant en el seu projecte emprenedor o que simplement té una idea amb cert potencial i la vol poder arribar a validar”, va declarar la directora de Carnet Jove Andorra i vicepresidenta del Carnet Jove europeu, Mònica Sala.