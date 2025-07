Els penitenciaris van doblar l’any passat les hores extres del 2023

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els càlculs sobre les dades facilitades per la ministra de Funció Pública, Trini Marín, amb relació a les hores extraordinàries que han realitzat i s’han abonat a treballadors públics dels cossos especials en el període 2012-2024 (el de governs demòcrates), apunten que el 2024 va ser especialment prolífic, superant tots els períodes precedents i fregant les 60.000 hores. Respecte al 2023, hi va haver un increment generalitzat d’hores afegides a la jornada laboral ordinària (llavors van ser unes 44.000) i únicament els funcionaris no uniformats, els del cos d’ensenyament, en van fer menys que l’any anterior: unes 17.000, quan el 2023 havien superat les 19.000. Els penitenciaris destaquen perquè la quantitat d’hores afegides va més que doblar les d’un any abans: unes 14.700 enfront de les 6.600 del període anterior. És també el còmput més elevat de tot el període facilitat. Una situació relacionada amb la problemàtica de falta d’efectius que ha arrossegat el cos darrerament. Actualment té 64 agents en plantilla.

Però el cos especial que va sumar més hores extraordinàries va ser el de bombers, amb prop de 17.700, quan un any abans n’eren 10.500. Cal recordar que són sumes elaborades a partir d’un llistat d’unes 380 pàgines que fa una relació funcionari per funcionari i sense agrupar per cossos ni aportar cap interpretació. Les dades les havia sol·licitat el conseller socialdemòcrata Pere Baró coincidint amb el procés de revisió de graelles i les demandes dels sindicats dels cossos especials. El cos d’ensenyament va ser el segon en el rànquing del còmput d’hores i, com dèiem l’únic que va fer menys que l’exercici anterior. La tercera posició ja és per al cos penitenciari i després se situa la policia (sobre les 8.400), el cos de duana (2.000) i els banders (unes 150).

Menys però més cares

Malgrat estar superat per fins a tres cossos en nombre d’hores, les realitzades per la policia l’any passat van ser les més cares, amb un import associat d’uns 458.000 euros. Les dels bombers van suposar d’extra a les nòmines dels efectius uns 457.000 euros. La suma dels pagaments a agents penitenciaris frega els 398.000 euros. La del conjunt dels dotze anys d’informació facilitada i publicada aquesta setmana al Diari constatava que el pes de les hores extraordinàries dels agents del cos d’ordre és el més elevat pel que fa a impacte econòmic, amb 4,7 milions abonats des del 2012. Però no és la tònica de tots els anys, el 2023, per exemple, el cos d’ensenyament va ser el que va suposar una major despesa en hores extra. Van ser uns 408.000 euros, seguits dels 377.000 destinats a agents de policia. El 2023 els funcionaris de l’ensenyament van superar amb escreix el còmput d’hores de la resta de cossos especials: van ser unes 19.400, seguides de les 10.560 d’efectius del servei de salvament i antiincendis. En la valoració de les xifres relacionades amb l’ensenyament cal tenir en compte que hi treballen un miler de professionals en xifres aproximades. Els bombers ronden els 120. La despesa pública dedicada a aquest concepte en els sis cossos ha estat de 14,5 milions en dotze anys.

EL CONFINAMENT REBAIXA EL CÒMPUT D'HORES De tot el període facilitat, el 2020, el de l’esclat de la pandèmia i el confinament, va ser l’exercici amb menys nombre d’hores extres: unes 19.200 entre els sis cossos. El departament que més en va fer va ser el d’ensenyament, fregant les 10.000, seguit dels bombers, amb unes 5.800. Els banders sols en van fer 21. El 2021, encara marcat per la pandèmia, la xifra ja va superar les 28.000 i des de llavors el còmput ha anat in crescendo fins a assolir el pic amb les prop de 60.000 del darrer any.