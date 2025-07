Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La dona detinguda el 19 de setembre per una estafa relacionada amb vehicles d’alta gamma va quedar en llibertat a principis de mes després de sis mesos de presó preventiva. El tribunal va prendre aquesta decisió en considerar que no existia risc de fuga ni cap altre element que pogués comprometre la seva compareixença davant la justícia. Mentrestant, la instrucció del cas segueix el seu curs sense novetats destacables mentre s’espera que es determini la data del judici.

L’acusada va efectuar un primer dipòsit de 40.000 euros a la Batllia amb l’objectiu de rescabalar les víctimes i demostrar la seva voluntat de reparació del dany causat. A més, les autoritats judicials van ordenar l’embargament d’un vehicle valorat en uns 20.000 euros, amb la finalitat de garantir part de la indemnització als afectats. No obstant això, els advocats dels perjudicats per l’estafa es van oposar a la seva posada en llibertat.

El cas afecta almenys sis víctimes, cinc d’Andorra i una de Barcelona, i el perjudici econòmic es calcula en més de 300.000 euros. Des que va esclatar el cas, el nombre de perjudicats va anar augmentant progressivament a mesura que es feien públiques les investigacions. El mètode emprat per l’acusada consistia a oferir vehicles d’alta gamma inexistents, fent promeses de rendibilitat gràcies a suposats contactes que li permetien accedir a models exclusius de marques com BMW i Audi. La dona aconseguia guanyar-se la confiança dels clients gràcies a la seva habilitat comunicativa i a la capacitat de transmetre credibilitat, fins al punt d’obtenir importants quantitats de diners amb l’argument que els cotxes es podrien revendre pel doble del preu inicial.

Després de la seva detenció, la dona va admetre l’existència de persones afectades a les quals encara deu diners i va manifestar la seva voluntat de retornar-los. Com a prova d’aquesta intenció, va afirmar que havia estat efectuant pagaments a diverses persones i que havia iniciat un procés de finançament hipotecari amb l’objectiu de saldar tots els deutes. L’advocat de la defensa va insistir que la dona tenia la voluntat de pagar i que els problemes econòmics que arrossegava l’havien portat a prendre decisions financeres equivocades, com ara demanar diners per cobrir forats econòmics previs, cosa que va desencadenar l’acumulació del deute per la qual se la va acabar detenint.