Andorra ha superat el límit de creixement sostenible de la seva xarxa viària. Així ho conclou l’informe d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), que ha actualitzat el model nacional de mobilitat amb dades reals de l’any 2024. L’eina, concebuda per ajudar a la presa de decisions públiques, confirma que la demanda de trànsit ha crescut entre un 5% i un 15% respecte al 2021, sobrepassant el topall màxim del 2,4% que s’havia fixat per evitar un augment de la congestió.

L’increment del trànsit s’ha observat en gairebé tots els punts de control. A la Margineda, per exemple, en sentit nord, el flux mitjà de vehicles ha augmentat clarament durant les hores punta del matí. Aquest augment s’ha detectat tot i que el nombre de comptadors actius ha passat de 85 el 2021 a només 33 el 2024, cosa que limita la precisió del mostreig però no impedeix detectar una tendència clara a l’alça.

L’estudi també mostra que el pic de trànsit matinal es concentra entre les 7.30 i les 7.45 hores, amb una congestió que es trasllada 15 minuts més tard als detectors, mostrant l’efecte real en la xarxa viària. Les zones més afectades continuen sent les habituals, com la rotonda de la Comella, on la simulació mostra retencions que coincideixen plenament amb les observades per Google Maps i altres fonts externes.

El model nacional de mobilitat permet fer simulacions tant macroscòpiques com microscòpiques del trànsit, i s’ha validat seguint estàndards internacionals com l’índex GEH. Aquest índex mesura la diferència entre el trànsit observat i el modelitzat, i valors inferiors a 5 s’interpreten com a molt bons. En la darrera validació, tres dels quatre escenaris provats han assolit un GEH inferior a 5 en tots els punts de detecció, consolidant la fiabilitat del model.

L’escenari amb millors resultats —l’anomenat escenari B— es basa en la demanda del 2021 augmentada un 5% i ajustada amb un màxim del 15% de desviació. Aquest escenari és el que millor reprodueix la realitat del trànsit andorrà actual, tant pel que fa a fluxos com a congestió, i es convertirà en la base per a futurs estudis i simulacions.

Les conclusions de l’estudi posen en relleu la necessitat urgent de mesures per frenar la tendència. El model, tal com indica l’informe, pot ser clau per avaluar l’impacte de polítiques com l’augment de freqüències de bus, la promoció del vehicle compartit o l’impuls del teletreball. També pot ajudar a orientar decisions urbanístiques i planificacions d’infraestructures amb una visió basada en dades.

L’estudi alerta d’un fet concret: el valor de creixement límit del 2,4% de la demanda establert en l’anàlisi de capacitat màxima de la xarxa, publicada el 2021, ja ha estat superat. Aquest valor havia estat calculat incorporant el nou vial de la Massana i assumint que no es produirien increments significatius en els fluxos. El creixement actual, doncs, compromet seriosament la capacitat operativa del sistema viari andorrà.

Amb una xarxa viària limitada per la geografia i amb poc marge per grans infraestructures, Andorra haurà de confiar en una gestió intel·ligent i anticipada de la mobilitat. El model validat per AR+I es posiciona com una eina essencial per evitar que la saturació es converteixi en el nou estàndard de la mobilitat al país.