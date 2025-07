Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Vuit agències franceses, especialitzades en turisme de negocis (MICE), visiten Andorra, a través de l’Andorra Convention Bureau (ACB), que ha organitzat un viatge per donar a conèixer el Principat com a destinació a tenir en compte a l’hora d’organitzar esdeveniments corporatius. Els professionals arriben de ciutats com París, Bordeus, Tolosa, Baiona i Montpeller.