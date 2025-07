Publicat per Jordi Solé Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El terratrèmol que hi va haver ahir al matí al sud-est asiàtic no va afectar directament cap resident o ciutadà andorrà. Així ho va informar l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra, confirmant que, a través de les agències del Principat, no havia marxat cap resident als territoris afectats. El Govern ha informat que no consta cap nacional o resident inscrit al Registre de viatgers, i destaca que el ministeri d'Afers Exteriors "resta en alerta" per atendre qualsevol trucada de persones desplaçades en aquests territoris que puguin requerir l'assistència, en resposta a una petició del Diari. A Bangkok, però, sí que hi ha diversos residents, com és el cas de l’Arnau, que tot just acabava d’aterrar al país dels somriures poc abans del fenomen que va sacsejar la ciutat. “Vam estar més de dues hores al taxi i no vam aconseguir arribar a l’hotel, tot estava parat”, explica, tot apuntant que finalment van haver de caminar des del mig de la carretera fins a l’allotjament.

L’epicentre del sisme, de magnitud 7,7 a l’escala de Richter, va ser a Myanmar, prop de la localitat de Sagain, a dotze quilòmetres de Mandalay, la segona ciutat més poblada del país, amb més d’un milió i mig d’habitants i on el terratrèmol ha deixat, almenys, 1.650 morts i més de 2.400 ferits. El tremolor, però, també es va notar fortament a Tailàndia, on el govern apunta que hi ha una desena de morts, i també a les regions xineses de Yunnan i Sichuan, al sud del gegant asiàtic, on no hi hauria morts. “Primer vaig pensar que m’estava tornant boja, però després vaig veure que allò era real i vaig sortir corrents del restaurant”, relata Nui, una treballadora de Myanmar establerta a Bangkok. “Ens vam trobar un mexicà que té un bar a Bangkok i ens explicava que la gent dels edificis buscava refugi al seu local”, apunta l’Arnau.

Danys als edificis

Bangkok es caracteritza per ser una ciutat plena de gratacels, amb l’edifici Mahanakon, de 314 metres, com a sostre. Durant el terratrèmol, tots aquests edificis ballaven d’un cantó a l’altre, mentre la gent se’ls mirava amb estupefacció. Alguns semblaven cascades, perquè l’aigua de les piscines situades al capdamunt baixava per tota l’estructura. I un d’aquests, en construcció, es va ensorrar, deixant 110 persones atrapades sota la runa. “Ens van obligar a evacuar l’immoble després del sisme i vam estar al carrer durant hores”, explica l’Albert, un català propietari d’una agència de viatges a Tailàndia.

El sisme ha causat danys importants en múltiples edificis. Des d’esquerdes, passant per vidres trencats o fins i tot sostres caiguts, fet que ha provocat que centenars de persones passessin la nit en diversos parcs de la ciutat. “El nostre hotel té diverses esquerdes i se li aixeca el terra, però ens han comentat que els edificis estan preparats per a aquests fets i és segur passar-hi la nit”, comenta l’Arnau. Més de 29 hores després, el terra s'ha continuat movent, tot i que en menor mesura. El Govern tailandès ha estimat que, almenys, hi ha hagut un centenar de rèpliques. La més forta ha estat aquest matí, de 5.1, a la zona de Naypyitaw, Myanmar.

Myanmar ha estat el país més afectat

Myanmar ha estat el país que n'ha sortit més malparat, no només perquè sigui el més pobre dels afectats i l'origen del sisme, sinó també perquè es troba immers en una cruenta guerra civil des del 2021 entre militars i opositors. "La xifra de morts augmenta ràpidament, sobretot a les zones on predomina l'islam, ja que ahir era divendres - el dia de la setmana més important per la religió islàmica- i les mesquites estaven plenes quan el terratrèmol va passar" explica el fotoperiodista de Myanmar, Thuya Zaw, mentre recorda que, "tant durant el terratrèmol com posteriorment, la junta militar de Myanmar no ha deixat de bombardejar zones civils".