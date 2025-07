Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha obert una nova convocatòria per accedir a les proves per obtenir l’habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades. L’executiu ha informat que el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) recollirà dimecres 2 d’abril vinent les bases per a l’obertura de la convocatòria de les proves, que se celebraran entre el juliol i l’agost d’enguany.