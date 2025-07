Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La digitalització empresarial genera interès. El programa impulsat pel Govern ha rebut 40 sol·licituds en només dues setmanes. Així ho va explicar el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, que atribueix aquesta xifra a l’augment pressupostari d’enguany i al creixement de la intel·ligència artificial. L’objectiu del projecte, compartit amb la Cambra de Comerç, Andorra Business i Andorra Digital, és incrementar la maduresa digital de les empreses, que actualment és de 5 sobre 10, amb la vista posada a arribar al 8 l’any 2030.

El 70% dels tràmits són digitals i s’està simplificant la resta per arribar al 100%

Aquest impuls s’emmarca en la trobada interempresarial TIC entre Andorra i Occitània, celebrada ahir a l’Arthotel, amb 70 participants i 20 empreses. Rossell va remarcar que l’intercanvi de solucions pot afavorir la internacionalització i generar col·laboracions sostenibles. Les empreses franceses participants ja treballen amb el seu teixit local, i l’objectiu és poder establir sinergies perquè les solucions tecnològiques creuin fronteres. Això beneficiaria l’economia i consolidaria projectes conjunts.

Pel que fa als tràmits digitalitzats, el 70% ja es poden fer en línia, però aquest any s’espera assolir el cent per cent amb procediments més simples i integrats. Un dels grans paquets de simplificació que es treballen per a aquest any és els tràmits d’immigració, els quals tenen un gran volum i un gran impacte de cara als individus que els efectuen, així com l’apartat de vehicles, sigui de canvis, compravendes, modificacions en les matriculacions o altres. “A poc a poc, els anirem comunicant totes aquestes simplificacions, ja siguin a nivell projectes grans o petites simplificacions que incorporem”, va dir.