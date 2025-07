Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les condicions climatològiques adverses han obligat a tancar l'estació d'esquí d'Ordino Arcalís durant el dia d'avui. L'estació, a través de la seva pàgina web, ha informat que quan les condicions climatològiques són adverses no es pot operar amb normalitat i amb la seguretat requerida, i per aquest motiu han de tancar. Respecte a la compensació, Ordino Arcalís ha explicat que s'oferirà al client un bo que es podrà utilitzar un altre dia de la temporada actual o, en alguns casos, també la temporada següent. L'estació ha matisat que la compensació no inclou l'allotjament ni les activitats externes a l'estació.

Anunci del tancament de l'estació d'Ordino Arcalís per les condicions climatològiquesOrdino Arcalís

Grandvalira tanca diverses connexions entre sectors

Grandvalira resorts també ha tancat diverses connexions entre sectors, entre les quals destaquen totes les que surten d'Encamp, Canillo i Peretol, on les dues pistes d'aquest últim lloc també es troben tancades. Les condicions meteorològiques estan afectant, sobretot, el sector d'Encamp de Grandvalira, on només estan obertes dues pistes, el teleesquí dels Cortals i el funicamp.

La nevada també ha caigut amb força al Pas de la Casa, tal com demostra el vídeo de l'Ana Machado publicat a les xarxes socials.