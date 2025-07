Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La carretera de Nagol, a Sant Julià, ha estat el lloc d'un aparatós accident ocorregut aquest matí. Una conductora ha bolcat el turisme, de matrícula andorrana, i ha obligat a mobilitzar els bombers i la policia. Els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts de sis del matí i l'única integrant del vehicle no ha requerit assistència mèdica. Quan la policia li ha dut a terme el test d'alcoholèmia, la dona ha donat positiu, fet que ha propiciat la seva detenció per part dels agents.

Un camió s'enganxa amb la ploma a un túnel de Sant Julià

Un petit camió s'ha quedat enganxat al túnel que hi ha a l'altura de la plaça Rocacorba a dos quarts de deu del matí a Sant Julià. El conductor s'ha oblidat que duia aixecada la ploma del vehicle i en passar per sota del pont, aquesta s'hi ha quedat enganxada. L'incident ha mobilitzat els serveis de circulació comunal i els bombers, que es pensaven que el camió podria bolcar, però l'ensurt no ha anat a més, fet que no ha requerit la intervenció de la policia ni de l'ambulància. El conductor i únic ocupant del vehicle no ha requerit atenció mèdica, segons han informat els bombers.

Una baralla a Andorra la Vella acaba amb 1 detingut i 1 ferit

Una baralla en un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella ha acabat amb una persona detinguda i una altra ferida. Segons ha informat la policia, els fets han passat al voltant de quarts de cinc de la matinada i al local s'hi ha traslladat una patrulla i una ambulància. El cas continua obert i per aquest motiu el cos de seguretat no ha donat més informació.