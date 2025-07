Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia ha detingut aquesta setmana, a Escaldes-Engordany, un home de 47 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la filla de 20 anys. La víctima i la seva germana van posar els fets en coneixement de la policia, que va activar el protocol d’actuació.

Els darrers dies, la policia també va arrestar, a Canillo, un jove de 21 anys per haver amenaçat la seva germana, menor d’edat, amb un ganivet. Els fets van tenir lloc dimarts al domicili familiar quan, en el marc d’una discussió, el noi va esgrimir un ganivet de col·lecció amb una fulla de 17,6 centímetres.

Dos homes detinguts per donar positiu de 2,18 i 1,13 a la prova d'alcoholèmia

Dilluns a la tarda, la policia va intervenir alertada per forts sorolls provinents d’un apartament turístic de les Bordes d’Envalira on va trobar un turista de 30 anys i la seva parella sentimental, qui va assegurar estar atemorida per l’actitud agressiva del seu company. El noi es va posar molt violent i es va resistir a la posterior detenció.

La policia va detenir un home de 37 anys per un positiu de 2,18 en la prova d’alcoholèmia, arrestat arran d’un accident amb danys materials contra un altre vehicle a l’avinguda Salou, i un altre conductor de 25 anys va ser detingut a Encamp amb 1,13. Va ser controlat inicialment pels agents de circulació després que estigués a punt d’atropellar dues persones en un pas de vianants.